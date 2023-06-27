Фонд развития территорий восстановил 59 объектов водоснабжения в Мариуполе

В Мариуполе восстановили 59 объектов водоснабжения и водоотведения. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе восстановили 59 объектов водоснабжения и водоотведения. В ближайшее время к сети планируют подключить 36 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

- Сейчас в городе завершаются строительно-монтажные работы на самотечных коллекторах. К сетям планируется подключить 36 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тысяч жителей, а также 5 социальных объектов, в числе которых городская больница, - рассказал Ильшат Шагиахметов.

Напомним, что в Левобережном районе Мариуполя завершили восстановление девятиэтажного жилого дома. Строители выполнили капитальный ремонт фундамента, кровли и несущих конструкций, плит покрытия и перекрытия.

Кроме того, в Мариуполе подрядные организации предоставили спецтехнику для вывоза стройматериалов на объекты, которые подлежат восстановлению. Это поможет в значительной степени ускорить процесс ремонта частных домов.

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