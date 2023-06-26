В Мариуполе подготовят 24 школы и 22 детских сада к 1 сентября

К новому учебному году в Мариуполе будут готовы 24 школы и 22 детских сада. Фото: Администрация Мариуполя

К новому учебному году в Мариуполе будут готовы 24 школы и 22 детских сада. Сейчас на объектах восстановления подрядчиками проводятся завершающие этапы ремонтно-восстановительных, внутренних и наружных работ. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Полностью отремонтированы все конструктивные повреждения, заменены оконные блоки, восстановлены кровля и фасады. Обновлено оборудование в учебных классах, спортивных и актовых залах, пищеблоке, - рассказали в администрации.

В мэрии добавили, что специалистами проведена замена инфраструктуры школ и детских садов. Также модернизируется пожарная и охранная сигнализация в соответствии с российскими стандартами, устанавливаются системы контроля доступа.

Напомним, что в Приморском районе Мариуполя восстанавливают детский сад «Елочка». Также строители завершат ремонт двух вузов в Мариуполе к 1 сентября. Сейчас специалисты ремонтируют кровлю в Приазовском государственном техническом университете и закрывают тепловой контур Мариупольского государственного университета имени Куинджи.

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