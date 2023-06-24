Ремонт крупнейших вузов Мариуполя завершат к 1 сентября

Восстановление приморского города продолжается. Фото: Минстрой ДНР

Строители завершат ремонт двух вузов в Мариуполе к 1 сентября. Сейчас специалисты ремонтируют кровлю в Приазовском государственном техническом университете и закрывают тепловой контур Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

— Работы ведутся на площади более 15 тыс. кв. метров. Заменено более 50 плит покрытия и перекрытия. Также выполнено усиление несущих конструкций и стен. Тепловой контур двух корпусов закрыт более чем на 90%, — рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Тем временем в ПГТУ продолжается демонтаж и установка новой кровли.

— Идет отделка помещений и устройство сетей. Восстановить корпуса двух крупнейших вузов Мариуполя планируют к 1 сентября, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в Мариуполе растет количество строительных бригад. На объектах восстановления трудятся уже 163 человека.

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