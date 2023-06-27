В Мариуполе подрядные организации помогут с подвозом стройматериалов на объекты восстановления

Необходима своевременная доставка строительных материалов на объекты восстановления. Фото: ТГ/Моргун

В городе Мариуполь подрядные организации предоставили спецтехнику для вывоза стройматериалов на объекты, которые подлежат восстановлению. Это поможет в значительной степени ускорить процесс ремонта частных домов. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава городской администрации Олег Моргун.

Он рассказал, что вопросы жизнедеятельности города и восстановления инфраструктуры обсуждались этим утром в ходе оперативного совещания в мэрии. Власти волнует доставка строительных материалов на объекты восстановления, комплектация общежитий маневренного фонда и подготовка к предстоящему отопительному сезону.

- Отмечу помощь подрядных организаций, которые предоставили спецтехнику для вывоза стройматериала. Это поможет ускорить его вывоз на объекты восстановления ИЖС, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе строителей полностью обеспечили спецформой и рабочим инвентарем. В городе фиксируют стабильный рост числа участников строительных бригад.

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