В Мариуполе строителей полностью обеспечили спецформой и рабочим инвентарем

Число работников местных стройбригад увеличивается. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе работников местных строительных бригад обеспечили необходимым инструментом и спецформой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что с начала месяца в городе фиксируют стабильный рост количества участников строительных бригад.

- Напомню, наши строители получают ежемесячную конкурентную официальную заработанную плату. Они полностью обеспечены инструментом, необходимым рабочим инвентарем и спецформой, - проинформировал градоначальник.

По словам Моргуна, помощь в восстановлении частных жилых домов находит отклик среди горожан.

- По данным городского центра занятости, сегодня в рядах наших строителей уже числятся 145 человек. До конца месяца ребята завершат работы на более чем 20 объектах восстановления, - заявил мэр и добавил, что в ближайшие дни власти рассмотрят план ремонтных работ на предстоящий месяц.

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