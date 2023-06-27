«Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Мариуполь

В Городскую больницу №2 доставили медоборудование для новорожденных. Фото: Администрация Мариуполя

«Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Городскую больницу №2 Мариуполя. В медучреждение доставили многофункциональные кровати со специальными принадлежностями. Об этом сообщает администрация города.

- Это уже вторая партия медицинского оборудования, закупленная на средства, которые собрала и передала «Русская гуманитарная миссия» в больницу. Первая партия медицинского оборудования поступила в апреле этого года. Тогда стетоскопы, глюкометры, билитесты и насосы для энтерального питания приобретали тоже в сотрудничестве с итальянской благотворительной ассоциацией «Помогите нам спасти детей», - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ДНР и в других новых регионах России провели более тысячи консультаций с помощью телемедицины. Медицинские учреждения новых регионов страны уже подключены к федеральной телемедицинской системе. Это дает возможность в сложной ситуации получить второе мнение – дополнительную консультацию высококвалифицированным узкопрофильным специалистом.

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