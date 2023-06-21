В ДНР и в других новых регионах РФ провели более тысячи консультаций с помощью телемедицины

В новых регионах провели более тысячи консультаций посредством телемедицины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи национальных медицинских исследовательских центров провели более тысячи консультаций посредством телемедицины для пациентов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

- Медицинские учреждения новых регионов страны уже подключены к федеральной телемедицинской системе. Это дает им возможность в сложной ситуации получить второе мнение – дополнительную консультацию высококвалифицированным узкопрофильным специалистом, - сказал Алексей Кузнецов

Он добавил, что это позволяет правильней интерпретировать медицинские данные, выбрать правильную тактику, которое повышает качество диагностики и лечения.

Напомним, что ветеринарные врачи из других регионов России продолжают помогать коллегам из Мариуполя. В приморский город доставили операционные столы, хирургическое и лабораторное оборудование, а также другую медицинскую технику.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветврачи со всей России помогают восстановить ветклинику в Мариуполе

В город доставили оборудование и технику (подробнее)