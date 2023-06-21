Владимирская область подарила больнице Докучаевска аппарат УЗИ

Владимирская область подарила Докучаевской больнице аппарат УЗИ. Фото: t.me/dnronline

Больнице Докучаевска подарили новый аппарат УЗИ, который имеет датчики, позволяющие провести обследование с высокой точностью. Данный прибор подарила Владимирская область и в скором времени медики смогут его использовать по назначению. Об этом сообщает телеграм-канал официального сайта ДНР.

- Долгожданное оборудование медики начнут эксплуатировать, когда аппарат пройдет все этапы технической настройки и документального оформления, - сказано в сообщении.

Напомним, что Владивостокский базовый медицинский колледж для организации занятий экзаменов и первичной аккредитации передал медколледжу Тореза симуляционные тренажеры, камеры и аппаратуру для видеонаблюдения, жесткий диск, интернет кабель. Также Фонд «География Сердца» передал в больницу Харцызска гуманитарный груз. Врачам передали различные медикаменты, перевязочные материалы, эластичные бинты и многое другое.

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