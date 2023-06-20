Фонд «География Сердца» передал в больницу Харцызска гуманитарный груз

В больницу Харцызска передали гуманитарный груз. Фото: Народная милиция ДНР

При содействии первого Донецкого Армейского Корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» в центральную городскую больницу Харцызска было доставлено медицинское оборудование и лекарство, для качественного лечения граждан. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Врачам были переданы: различные медикаменты, перевязочные материалы, эластичные бинты, гигиенические средства, костыли, трости и многое другое. Это оборудование поможет нашим врачам в более качественном лечении наших граждан, - отмечают в НМ ДНР.

Напомним, что многие общественные организации помогают жителям ДНР. Так, команда Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России в День Миграционной службы посетила более 30 адресов маломобильных граждан, чтобы они смогли получить российские паспорта. Также активистки «Женского движения Единой России» передали больнице Горловки современный аппарат УЗИ. Медоборудование приобрели неравнодушные жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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