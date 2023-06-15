Молодежь ДНР помогла получить гражданство РФ маломобильным гражданам Республики

Молодежь ДНР помогла получить гражданство РФ маломобильным гражданам. Фото: скриншот видео ТГ/Молодая Республика

Команда Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России в День Миграционной службы посетила более 30 адресов маломобильных граждан, чтобы они смогли получить российские паспорта. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- В День Миграционной службы мы посетили более 30 адресов маломобильных граждан. Среди них — слепые, слабослышащие, малоподвижные, парализованные, люди с ограниченными возможностями, - отмечают в ведомстве.

Благодаря активистам, люди с ограниченными возможностями смогли получить российские паспорта, они с гордостью и почтением произносили традиционную присягу.

Напомним, ранее молодежь ДНР передала гуманитарную помощь для жителей Петровского района Донецка, который постоянно подвергается массированным обстрелам украинских боевиков. Также активисты Шахтерского и Амвросиевского штабов Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси.

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