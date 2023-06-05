Молодежь ДНР передала нуждающимся семьям детское питание

Активисты передали нуждающимся семьям молочные смеси Фото: ТГ/Молодая Республика

Активисты Шахтерского и Амвросиевского штабов Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- Детское питание добровольцы выдают многодетным и малообеспеченным семьям, детям военнослужащих и малышам с ограниченными возможностями в рамках акции #НашимМалышам, - отмечают в ведомстве.

Ребята из организации помогают и не забывают о маленьких жителях Республики. Гуманитарную помощь собрали товарищи из ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и Союза многодетных семей России.

Напомним, ранее команда Молодая Республика и Молодая Гвардия Единой России ДНР передала гуманитарную помощь для жителей Артемовска, размещенных в иловайском пункте временного размещения. Организация предала людям еду, бытовую химию и средства личной гигиены.

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