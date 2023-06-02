Молодая Республика доставила помощь для эвакуированных жителей Артемовска

Жителям Артемовска доставили гуманитарный груз Фото: ТГ/Молодая Республика

Команда Молодая Республика и Молодая Гвардия Единой России ДНР передала гуманитарную помощь для жителей Артемовска, размещенных в иловайском пункте временного размещения. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- Мы благодарим Молодую Республику за ту помощь, которую они оказали нашему пункту временного размещения для людей, эвакуированных из Артемовска. Одним словом, огромное спасибо! – отмечает директор ПВР Иловайска Людмила Николаевна.

Отметим, что организация предала людям еду, бытовую химию и средства личной гигиены. Сотрудники организации будет помогать людям до тех пор, пока это необходимо. Товары собрали товарищи из ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и АНО «Интеграция возможностей».

Напомним, ранее в больницу Иловайска доставили гуманитарный груз. Медицинское учреждение получило пульсактиметры, тонометры, концентраторы и рециркуляторы.

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