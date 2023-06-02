В больницу Иловайска доставили гуманитарный груз

В Иловайскую больницу доставили гуманитарный груз Фото: УНМ ДНР

В узловую больницу станции Иловайск был доставлен гуманитарный груз. Медицинское учреждение получило пульсактиметры, тонометры, концентраторы и рециркуляторы. Информацию об этом обнародовало в своем телеграм-канале управление Народной милиции Республики.

- Благотворительный фонд «География Сердца» совместно с межрегиональной общественной организацией «Вече», при поддержке первого Донецкого армейского корпуса доставили гуманитарный груз для узловой больницы станции Иловайск. В груз вошли пульсактиметры, тонометры, концентраторы и рециркуляторы, - отмечают в ведомстве.

Медперсонал больницы выразили благодарность всем неравнодушным гражданам, которые участвовали в оказании данной помощи.

Напомним, что 24 мая в ДНР доставили 20 тонн гуманитарной помощи из Сочи. В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, медикаменты и средства для личной гигиены.

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