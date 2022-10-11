Для помощи Донбассу объединились миллионы людей

Полина Цветкова принимает участие в гуманитарном проекте. Фото: Народный фронт

На платформе Общероссийского Народного фронта «Все для Победы» продолжаются сборы средств для закупки всего того, что необходимо для фронта, того, что поможет одолеть врага и сохранить жизни защитников Донбасса.

Курируют такие сборы знаменитости, лидеры общественного мнения. Поэтому в кротчайшие сроки грузы с бронежилетами, касками, беспилотниками, тепловизорами и всем тем, что заказывают бойцы - отправляются на линию боевого соприкосновения.

Один из таких гуманитарных грузов, сбор которого курировал депутат Государственной Думы Артем Бичаев, привезли на передовую бойцам подразделения Народной милиции ЛНР.

- Когда мы объявляем сбор, то заранее обсуждаем с командирами подразделений, что им необходимо в данный момент. Важно, чтобы ребята не чувствовали себя нуждающимися и делали свою работу быстро и качественно, - рассказывает Бичаев. - В сборе участвуют абсолютно все граждане страны. И бабушки в деревне, и бизнес, и большими компаниями скидываются. Более того, для многих частных фирм, предприятий это стало уже хорошей доброй традицией.

Народный фронт доставил гуманитарный груз военнослужащим НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

Бойцы искренне благодарны такой помощи. Они говорят, что все это очень и очень пригодится в бою. Командир артиллерийского подразделения с позывным «Тобол» рассказал, что благодаря помощи проекта «Все для победы» ребята ощущают поддержку и еще более осознанно выполняют свой долг на передовой.

- Например, беспилотные летательные аппараты позволяют артиллерии сохранить жизнь разведчиков и наносить точечные удары с подтверждением, - рассказывает «Тобол». - Это стопроцентная гарантия того, что ни мирные объекты, ни мирное население не подвергнутся опасности. Наши войска наносят точечные удары, мы имеем подтверждение на каждый выпущенный снаряд.

«Тобол» - офицер артиллерийской бригады НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

Командир подразделения поблагодарил всех, кто участвовал в этом сборе за вклад в победу. А это больше 42 тысяч россиян из 80 регионов. Собрать удалось более 12 миллионов рублей.

Народный фронт доставил гуманитарный груз военнослужащим НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

Народный фронт доставил гуманитарный груз военнослужащим НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

Также на данный момент уже закрыт сбор военкора «Комсомолки» Александра Коца. Россияне перечислили 12,5 миллионов рублей. Деньги предназначены для приобретения снаряжения бойцам подразделения НМ ЛНР.

- Согласно списку от командования подразделения, солдатам требуются разного вида прицелы, бронежилеты, каски, тактическая медицина, - рассказывают в Народном фронте. - Самой актуальной потребностью выступают беспилотники и тепловизоры. Мы приобретем указанную технику и амуницию и доставим на передовую.

Также на платформе «Все для Победы» открыт сбор для помощи мирному населению. С его помощью ежедневно сотни гуманитарных наборов доставляется нуждающимся людям в разные населенные пункты.

К доставке одного из таких грузов в отдаленные села и поселки Луганской народной республики приняла участие куратор сбора телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

- Сбор идет постоянно. Каждый день огромное количество людей развозит помощь по всей Луганской народной республике, - говорит Цветкова. - Это мотивирует. Масштабы добра поражают. Потому что это люди сделали, те, кто решил помочь, добром победить зло.

Полина Цветкова принимает участие в гуманитарном проекте. Фото: Народный фронт

Гуманитарную помощь также привезли и в центры реабилитации для детей-инвалидов.

- Мы привезли гуманитарные наборы в Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение», - рассказывает телеведущая. - Это особенные ребята со сложной судьбой, которым очень нужна адресная помощь. В наборе есть все, что может понадобиться. Эта помощь передается с большой любовью от жителей Российской Федерации, которые перечисляли денежные средства, и на них Народный фронт организовал закупку.

Жительница ЛНР Нелля Зеленская благодарна поддержку, говорит, что такая гуманитарная помощь очень важна. У ее восьмилетней дочери – тяжелое заболевание Спина Бифида, вторая дочь – с ограниченными физическими возможностями.

- Такая гуманитарная помощь, поддержка, нам очень необходима, - говорит Нелля. - Работать у меня не получается, занимаюсь с детьми, всегда нахожусь рядом с ними.

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