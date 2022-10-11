«Вместе мы все сможем!» Шефы-регионы продолжают восстанавливать Донбасс

Ремонт дорог в Антрацитовском районе

КОМИ – РОВЕНЬКАМ

Уже восьмая партия гуманитарной помощи из Республики Коми доставлена в Ровеньки. На этот раз шеф-регион передал новому российскому городу 155 тонн строительных материалов, школьных принадлежностей и других необходимых жителям вещей. Кроме этого Коми передала больницам Ровеньков медицинские принадлежности и лекарства.

- В состав груза вошли разнообразные лекарственные средства, в том числе для инфузионной терапии, повязки для ухода за ожогами и ранами, тест-полоски для глюкометров, ингаляторы, медицинский инструментарий, - рассказали в администрации города.

В Ровеньках трудятся и строители из Республики Коми. Они восстанавливают социальную инфраструктуру. Работы уже завершены в детскому саду «Аленький цветочек». В этом году ему исполняется 33 года. И за это время здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Окна пришли в негодность. В холодное время из них поддувало, сквозило. Воспитатели и родители как могли заклеивали щели, чтобы сохранять в помещениях тепло.

- Окна у нас были деревянные, в плохом состоянии. Их невозможно было открыть, помыть, - сказала заведующая детсадом Елена Апрышко.

Специалисты из Коми заменили в «садике» 172 окна и 19 дверей.

- Мы очень благодарны Республике Коми за такую подаренную нам красоту, - говорит Апрышко. - Теперь в нашем детском саду будет еще красивей, уютней и теплей.

Детский сад возобновил работу. Детки вернулись в свои теплые и уютные группы.

Благодаря помощи специалистов из Коми в городе отремонтированы объекты водоснабжения.

- Мы закончили тот объем, который планировали изначально - это 21 объект - и дополнительно еще три объекта закончили, - рассказал мастер водопроводных сетей Сыктывкарского водоканала Денис Селиванов.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - СТАХАНОВУ

Социальное общежитие в Стаханове, которое было повреждено в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, получит новую жизнь. К восстановительным работам уже приступили специалисты из Омской области. Сейчас выполняются отделочные работы и замена старых деревянных окон, на новые пластиковые стеклопакеты.

Восстановление соцобщежития в Стаханове специалистами из Омска

В администрации Стаханова рассказали, что в общежитии на данный момент проживают больше 70 человек, половина из них - это жители Попасной, которые в результате боевых действий остались без жилья и были эвакуированы военнослужащими ЛНР.

В Стаханов Омская область передала гуманитарный груз – пластиковые трубы и комплектующие для ремонта систем водоснабжения и водоотведения, а также запорную арматуру.

- Это большая поддержка, - говорит сотрудник ЖКХ города Михаил. – Не всегда у нас в наличии были материалы для ремонта труб, а теперь в случае чего мы оперативно сможем исправить все порывы. Большое спасибо омичам и коллегам из области.

А Стахановской центральной многопрофильной больнице Омск передал семиместный легковой автомобиль Lada Largus повышенной проходимости. Он будет использоваться участковыми терапевтами, которые ездят по домам на вызовы, проводят первичный осмотр и спасают жителей.

- Большая благодарность Омской области за такую неоценимую помощь в виде машины, за ремонт в трех зданиях лечебных учреждений, которые пострадали в результате обстрелов со стороны вооруженный формирований Украины, - сказала главный врач больницы Ирина Тартминая.

Машина Стахановской горбольнице от Омска

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – АНТРАЦИТУ

В подготовке к осенне-зимнему периоду Антрацитовской центральной многопрофильной горбольнице помогли специалисты из Ставропольского края. В медучреждении заменена кровля, обновлено остекление и проведены другие восстановительные работы.

- В этом году подготовка больницы к зиме прошла на 200 процентов, - говорит главный врач Антрацитовской горбольницы Евгений Бровкин. - Специалисты из Ставропольского края заменили старое котельное оборудование, газовые котлы 1991 года, поставив четыре новых с автоматикой. Наконец-то мы перешли на новый уровень. Газовое оборудование с гарантией на 30 лет. Это позволит использовать меньше топлива - ресурсы будут направлены по назначению. Благодаря поддержке Ставрополья у нас появились фантастические перспективы и возможность строить планы на дальнейшее развитие больницы.

Запуск нового газового оборудования запланирован на 14 октября.

Также вблизи поселка Боково-Платоново подшефного Антрацитовского района ставропольские специалисты установили асфальтобетонный завод.

- Производительная мощность ГОСТовского асфальта составляет 160 тонн в час, - рассказывает мастер строительно-монтажных работ Ахмед Дакаев. - Запуск завода не только поможет вести восстановление дорожного полотна на трассе от контрольно-пропускного пункта «Должанский» по направлению к Антрациту, но также в перспективе начать ремонт дорог в городе и районе.

АБЗ в Антрацитовском районе

Тем временем дорожники из Ставропольского края уже отремонтировали больше 12 километров дорожного полотна на трассе КПП «Должанский» - Антрацит.

- Сейчас производится укладка нижнего слоя покрытия, его толщина составляет 10 сантиметров, второй слой будет прокладываться на уровне 6 сантиметров, - говорит старший мастер по укладке асфальтобетонных смесей Михаил Тонгушев. - Работаем сразу по двум полосам, двумя бригадами, что позволяет продуктивно выполнять поставленные перед нами задачи. В планах отремонтировать 60 км дороги по направлению к городу.

ВОРОНЕЖ – МАРКОВСКОМУ, МЕЛОВСКОМУ И НОВОПСКОВСКОМУ РАЙОНАМ

Особое внимание российские шефы-регионы уделяют детям Донбасса. Например, по поручению губернатора Воронежской области Александа Гусева в Марковском, Меловском и Новопсковском районах появились детские игровые и спортивные площадки.

- Дети – наше будущее. Стараемся создавать все условия для обучения, развития и счастливого детства. Делаем все, что в наших силах, – сказал Гусев.

В Марковском районе построили семь площадок. Шесть из них расположены на пришкольных территориях.

- Три школьные площадки оборудованы детским городком с сетками для лазаний, спортивными элементами и горкой, качелями-гнездами, кардиотренажерами, футбольными воротами с баскетбольным щитом и с сетками, - рассказывают в Администрации Воронежской области. - Еще три площадки обустроили для групп продленного дня. Там кроме всего прочего есть теннисные столы и шахматные столы со скамейками.

Еще одна площадка построена около детского сада. Там установлены песочницы с крышками, домики, качалки, горки, бизиборды, столики со скамейками, качели, музыкальное оборудование, спортивные элементы для лазания и игр с мячом.

- В Новопсковском районе разместили игровые комплекты для групп продленного дня в двух школах, а в Меловском – пять детских площадок на пришкольных территориях, - говорят в обладминистрации. - Также детские площадки установили около учебно-воспитательного комплекса и яслей.

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