В ДНР доставили 20 тонн гуманитарной помощи из Сочи

Поступившую помощь передадут в пункты временного размещения для эвакуированных граждан, малоимущим людям и военнослужащим Республики. Фото (архив): ТГ/Колягин

В Донецкую Народную Республику доставили 20 тонн гуманитарной помощи из города Сочи. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Там уточнили, что именно вошло в состав груза.

- Из города Сочи нам сегодня доставили в Республику 20 тонн гуманитарной помощи. Это медицинские препараты и средства, продукты питания, средства личной гигиены и питьевая вода, - рассказали в организации.

Сообщается, что поступившую помощь передадут в пункты временного размещения для эвакуированных граждан, малоимущим людям и военнослужащим Республики.

Напомним, делегация из Челябинска во время доставки гуманитарной помощи попала под обстрел в Ясиноватой. Ранее в городе организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков. А накануне в центральную больницу Ясиноватой поступил гуманитарный груз.

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