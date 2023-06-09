Молодежь ДНР передала молочные смеси семьям в Петровском районе Донецка

Молодежные организации ДНР помогают маленьким жителям Республики Фото: ТГ/Молодая Республика

Команда Молодая Республика и Молодая Гвардия Единой России ДНР передала гуманитарную помощь для жителей Петровского района Донецка, который постоянно подвергается массированным обстрелам украинских боевиков. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- Детского питания часто не хватает: детки растут, объемы увеличиваются. Эти мероприятия – огромный плюс для родителей, чтобы меньше тратиться, - отмечает Елена, одна из участников акции.

Товары собрали товарищи из ГБУ города Москвы «Мосволонтер» и АНО «Интеграция возможностей».

Напомним, что Молодежь ДНР регулярно помогает мирным жителям, которые оказываются в сложной ситуации. Так, организация доставила помощь для эвакуированных жителей Артемовска. Также ранее активисты Шахтерского и Амвросиевского штабов Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России ДНР передали нуждающимся семьям молочные смеси.

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