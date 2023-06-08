Кировчане помогли бабушке из Мариуполя, которая приютила 70 бездомных собак

Бабушке предают гуманитарную помощь Фото: Народный фронт

Жители Кировска помогли бабушке Нине из Мариуполя, которая приютила 70 бездомных собак. Гуманитарный груз доставили волонтеры Народного фронта.

Из-за обстрелов со стороны украинской армии многие животные остались без хозяев. Сама пенсионерка живет в разрушенном доме, где содержит такое огромное количество питомцем. На призыв Народного фронта о помощи пожилой женщине откликнулись десятки жителей, предприниматели города Кирова, а также футболисты из команды «Факел». Они собрали деньги и купили корм для подопечных бабушки Нины, были собраны десятки больших мешков.

Также волонтеры президентского движения привезли гуманитарную помощь и для женщины. Они привезли продукты питания, крупы, макароны, консервы. Народный фронт помогает всем нуждающимся на освобожденных территориях Донецкой Народной Республике. Мирным жителям волонтеры привозят продукты и медикаменты.

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