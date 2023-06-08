Народный фронт помог бабушке из Мариуполя, приютившей 70 бездомных собак

Бабушка Нина бездомной собакой Фото: Народный фронт

Активисты Общероссийского Народного фронта из Кировской области помогли бабушке Нине из Мариуполя, которая приютила 70 бездомных собак. Пенсионерка живет в разрушенном доме, где содержит такое огромное количество питомцем и женщине очень их сложно прокормить. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

- На наш призыв о помощи пожилой женщине откликнулись десятки жителей нашего города, а также зоомагазин ZOO43. Отдельная благодарность юным футболистам из команды «Факел», которые провели работу с родителями, собрали средства и купили корм для подопечных бабушки Нины, - отмечают в организации.

Корм для бездомных собак Фото: Народный фронт

В итоге активистам удалось собрать несколько десятков больших мешков корма для собак. Также гуманитарную помощь привезли и для бабушки Нины .

Бабушке предают гуманитарную помощь Фото: Народный фронт

В Народном фронте отмечают, что через несколько недель в Донбасс отправится очередной гуманитарный конвой для мобилизованных из Кировской области. Чтобы помочь организации, можно перевести любую сумму по ссылке.

Представитель Народного фронта несет корм Фото: Народный фронт

Напомним, что Народный фронт помогает всем нуждающимся на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Мирным жителям волонтеры привозят продукты и медикаменты, а военнослужащим - амуницию и необходимое оборудование. Всем, кому оказывается помощь благодарят волонтеров президентского движения за то, что они протянули руку помощи в такое трудное для них время.

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