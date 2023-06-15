Активистки «Женского движения Единой России» передали больнице Горловки современный аппарат УЗИ

В Горловскую больницу активисты доставили современный аппарат УЗИ. Фото: ЕР

В Горловскую больницу №2 активистки «Женского движения Единой России» доставили современный аппарат УЗИ. Медоборудование помогли приобрести неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает ЕР ДНР.

Главврач городской больницы № 2 Нелли Якуненко отметила, что новое оборудование предоставляет возможность проводить раннюю диагностику заболеваний и ранений при большом поступлении пострадавших в результате обстрелов города.

- Мы обслуживаем не только Горловку, но и близлежащие города, поэтому очень благодарны за такую необходимую помощь, - сказала Нелли Якуненко.

Напомним, что вооруженные формирования Украины практически ежедневно обстреливают Горловку и ее окрестности. Так, за сутки ВСУ открыли огонь по семи населенным пунктам ДНР, включая Донецк, Горловку, Владимировку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Всего по Республике было выпущено 220 различных боеприпасов.

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