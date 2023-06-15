За сутки ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР

ВСУ выпустили по Республике свыше 200 боеприпасов за сутки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Владимировку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 11 жилых домов в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также один объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из реактивной системы залпового огня, артиллерии 155 и 152 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на горловском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

Напомним, что ранее Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком и Марьинском направлениях. Врио Главы ДНР добавил, что ситуация на этих двух направлениях остается сложной, но контролируемой.

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