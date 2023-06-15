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НовостиПолитика15 июня 2023 5:36

За сутки ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР

Всего по Республике было выпущено 220 различных боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ выпустили по Республике свыше 200 боеприпасов за сутки

ВСУ выпустили по Республике свыше 200 боеприпасов за сутки

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Владимировку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 11 жилых домов в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также один объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из реактивной системы залпового огня, артиллерии 155 и 152 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на горловском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

Напомним, что ранее Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Южно-Донецком и Марьинском направлениях. Врио Главы ДНР добавил, что ситуация на этих двух направлениях остается сложной, но контролируемой.

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