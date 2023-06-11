Владивосток передал медколледжу Тореза симуляционные тренажеры для обучения студентов

Медколледж Тореза получил симуляционные тренажеры и учебники. Фото: Минздрав ДНР

Владивостокский базовый медицинский колледж для организации занятий экзаменов и первичной аккредитации передал медколледжу Тореза симуляционные тренажеры, камеры и аппаратуру для видеонаблюдения, жесткий диск, интернет кабель. Об этом сообщает министерство здравоохранения ДНР.

- Также библиотечный фонд колледжа пополнился книгами по предметам гуманитарного цикла, литературой по клиническим дисциплинам, книгами по сестринскому уходу за пациентом, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники и студенты Торезского медколледжа поблагодарили за оказанную им помощь в организации учебного процесса.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике начали оформлять электронные больничные листы. На данный момент в 45 медицинских организациях организована выдача электронных листков нетрудоспособности. Этой услугой уже могут воспользоваться пациенты и врачи во многих населенных пунктах.

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