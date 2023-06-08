В ДНР 45 медицинских организаций начали оформлять электронные больничные листы

В ДНР начали оформлять электронные больничные листы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике начали оформлять электронные больничные листы. На данный момент в 45 медицинских организациях организована выдача электронных листков нетрудоспособности. Об этом сообщает администрации Главы Республики.

- Этой услугой уже могут воспользоваться пациенты и врачи города Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Кировское, Харцызска, Мариуполя, Тореза, Шахтерска, Комсомольское, Докучаевска, Дебальцево, поселка Мангуш, а также Новоазовского, Старобешевского районов, - отмечают в администрации.

Напомним, что в диспансеризации детей Донецкой Народной Республики приняли участие 450 врачей. Минздрав и регионы России продолжают помогать системе здравоохранения Республики. Также в Донецком медуниверситете могут расширить ординатуру для восполнения дефицита врачей, так как необходимо преодолеть кадровый дефицит в медицинской сфере.

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