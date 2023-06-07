В Донецком медуниверситете могут расширить ординатуру для восполнения дефицита врачей в ДНР

В регионе наблюдается острая нехватка медицинских кадров. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецком государственном медицинском университете могут увеличить число мест ординатуры для восполнения дефицита врачей в ДНР. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам круглого стола, инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия» на тему приведения качества медпомощи в новых регионах к российским стандартам.

Он отметил, что в Донецкой Народной Республике предстоит модернизировать существующую систему здравоохранения, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи во всех районах и городах, в том числе в отдаленных и прифронтовых населенных пунктах. Кроме того, необходимо преодолеть кадровый дефицит в медицинской сфере.

- Профильные руководители и специалисты обсудили конкретные шаги по улучшению ситуации. Например, расширение мест ординатуры, чтобы увеличить количество выпускников нашего медуниверситета, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР наблюдается острая нехватка медицинских кадров. Отрасли не хватает более 2 тысяч профильных работников.

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