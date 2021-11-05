В ДНР острая нехватка медицинских кадров

В Республике приглашают на работу врачей, медсестер и санитаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сфера здравоохранения в Донецкой Народной Республике испытывает кадровый голод. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра труда и социальной политики Республики Денис Стрельченко.

- В целом не хватает 2154 человека. Конкретно по врачам потребность составляет 1200 человек, 510 вакансий медсестер и порядка 100 человек младшего медицинского персонала, - сказал он во время проведения круглого стола по вопросам реализации Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы в Донецке.

Руководитель ведомства отметил, что помимо медиков Республике также не хватает строителей, металлургов и водителей. А вот с работниками образовательной сферы ситуация в целом сохраняется стабильной - учебные учреждения ДНР не испытывают дефицита преподавателей.

Напомним, за девять месяцев текущего года в Донецкой Народной Республике трудоустроились более 13 тысяч человек. В поиске постоянного места работы им помогла служба занятости.

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