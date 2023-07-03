Фонд восстановит не только саму церковь, но также многоэтажную воскресную школу
Фото: Дина Иванова
Общественный фонд имени Ахмата Кадырова взялся за восстановление православного храма в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации города.
Там уточнили, что церковь Архистратига Михаила, или как ее еще называют местные жители «поживановская церковь», в ходе боевых действий сильно пострадала от обстрелов - в здании храма зияют пробоины, снарядами снесен один из куполов.
Сообщается также, что фонд восстановит не только саму церковь, где службы сейчас проводятся в нижнем храме, но также многоэтажную воскресную школу. Ее построят заново - вместо полуразрушенной.
- У нас разные конфессии, но Бог - один. Возводим совершенно разрушенную воскресную школу, сам храм и свечную лавку, - отметил начальник строительного участка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе реконструируют набережную и восстанавливают объекты в районе бывшего кафе «Санта-Барбара». На этой территории активно ведутся работы по запуску объекта общественного питания.
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