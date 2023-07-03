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НовостиОбщество3 июля 2023 13:36

Фонд имени Ахмата Кадырова взялся за восстановление православного храма в Мариуполе

«Поживановская церковь» в ходе боевых действий сильно пострадала от обстрелов
Ирина ДМИТРИЕВА
Фонд восстановит не только саму церковь, но также многоэтажную воскресную школу

Фонд восстановит не только саму церковь, но также многоэтажную воскресную школу

Фото: Дина Иванова

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова взялся за восстановление православного храма в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что церковь Архистратига Михаила, или как ее еще называют местные жители «поживановская церковь», в ходе боевых действий сильно пострадала от обстрелов - в здании храма зияют пробоины, снарядами снесен один из куполов.

Сообщается также, что фонд восстановит не только саму церковь, где службы сейчас проводятся в нижнем храме, но также многоэтажную воскресную школу. Ее построят заново - вместо полуразрушенной.

- У нас разные конфессии, но Бог - один. Возводим совершенно разрушенную воскресную школу, сам храм и свечную лавку, - отметил начальник строительного участка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе реконструируют набережную и восстанавливают объекты в районе бывшего кафе «Санта-Барбара». На этой территории активно ведутся работы по запуску объекта общественного питания.

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