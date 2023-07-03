Выпускники-медалисты из Головки приняли участие в празднике «Алые паруса» в Мариуполе

Выпускники-медалисты из Головки приняли участие в празднике «Алые паруса». Фото: Администрация Горловки

Выпускники-медалисты из Головки приняли участие в празднике «Алые паруса», который впервые прошел в Мариуполе. Главным событием данного мероприятия стал проход по Азовскому морю корабля с алыми парусами. Об этом сообщает администрация Горловки.

Горловские выпускники получили невероятные эмоции и выразили свои слова благодарности.

- Мне хотелось бы от лица всех выпускников, находящихся здесь, выразить огромную благодарность врио Главы ДНР Денису Владимировичу Пушилину, Министру Просвещения России Сергею Сергеевичу Кравцову и, конечно же, Министру образования и науки ДНР Ольге Павловне Колударовой. Я верю, что каждый из нас, выпускников, под этими чудесными алыми парусами войдет во взрослую жизнь в большой, прекрасной стране – России – и сделает огромный вклад в ее развитие и процветание, – отметили выпускники из Горловки.

В администрации добавили, что в конце праздника ребят встретил корабль с алыми парусами и все завершилось красивым представлением.

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