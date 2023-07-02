Праздник «Алые паруса» в Мариуполе собрал выпускников четырех новых регионов России

Корабль с алыми парусами стал символом надежды и веры в будущее для выпускников. Фото: Минобрнауки ДНР

Выпускники четырех новых регионов России приняли участие в празднике «Алые паруса» в Мариуполе. Под конец мероприятия бывших школьников встретил корабль с алыми парусами в акватории Азовского моря. Об этом рассказала глава министерства образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Этот вечер запомнится выпускникам на всю жизнь. Фото: Минобрнауки ДНР

— На побережье Азовского моря мы впервые провели яркий, трогательный праздник выпускников «Алые паруса», объединивший лучших выпускников школ новых регионов России. Почетными гостями мероприятия стали представители системы образования новых регионов. В адрес первых выпускников новых территорий России звучали самые добрые пожелания, — отметила министр.

Корабль с алыми парусами стал символом надежды и веры в будущее для выпускников. Фото: Минобрнауки ДНР

Колударова добавила, что поздравительные слова выпускникам направил врио Главы Республики Денис Пушилин.

— Он подчеркнул, что предстоит большой труд на пути восстановления, и поэтому так необходимы сегодня амбициозные, сильные и талантливые специалисты во всех отраслях, — добавила глава Минобрнауки.

В конце праздника выпускников ждало выступление группы «Наши» и театрализованное представление в акватории Азовского моря.

Перед выпускниками выступила группа «Наши». Фото: Минобрнауки ДНР

Кульминацией вечера стало театрализованное выступление и появление корабля с алыми парусами. Фото: Минобрнауки ДНР

— По мотивам повести Александра Грина «Алые Паруса». Выпускников встретил корабль с алыми, как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний. Уверена, что этот вечер ребята запомнят на всю жизнь! — поделилась Ольга Колударова в своем телеграм-канале.

Этот вечер запомнится выпускникам на всю жизнь. Фото: Минобрнауки ДНР

Напомним, что в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие 450 выпускников из ДНР. Аттестаты и золотые медали школьникам вручили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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