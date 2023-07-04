В Мариуполе восстанавливают девятиподъездный жилой дом. Фото: «РКС-НР»

В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают девятиподъездный жилой дом, который построили еще в 1945-1948 годах. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «МСК-Гарант». В компании отметили, что это здание было построено одним из первых после Великой Отечественной войны в Ильичевском районе города. Во время боевых действий весной прошлого года были разрушены три этажа в последнем подъезде здания, значительно повреждена кровля.

- Строители восстановили поврежденные несущие стены здания, реконструировали фасад и крышу, заменили окна. Выполнили отделочные работы мест общего пользования и установили новые металлические входные двери в подъезды. Произведена замена инженерных коммуникаций и системы электроснабжения, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского творчества в Мариуполе

Строители отремонтировали крышу здания, провели разводку внутренних коммуникаций (подробнее)