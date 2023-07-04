Санкт-Петербург помогает восстанавливать Центр детского творчества в Мариуполе. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Центр детского творчества в Мариуполе. Строители отремонтировали крышу здания, провели разводку внутренних коммуникаций. Теперь шеф-регион приступает к следующему этапу реконструкции здания — установке оборудования и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- В Центре детского и юношеского творчества появятся комплекс из двух бассейнов и актовые залы для проведения мастер-классов и обучающих курсов. Ребятам будут доступны занятия в творческих группах, хоровых и танцевальных залах, кружке по фото и радиоклубе, – отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что в мультимедийной библиотеке ребята будут встречаться с писателями, изучать литературу. В актовом зале появится новое освещения, чтобы можно было проводить спектакли и концерты.

Кроме того, специалисты полностью поменяют оборудования в обсерватории и устройство компьютерного класса, чтобы школьники смогли наблюдать за космическим миром.

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