Челябинская область восстанавливает детскую поликлинику в Ясиноватой

Челябинская область работает над фасадом детской поликлиники в Ясиноватой. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Челябинской области продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф работает над фасадом, который готов на 30 %. Также капитальный ремонт улучшить внешний вид здания. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Челябинская область работает над фасадом детской поликлиники в Ясиноватой. На данный момент фасад готов на 30%. Строители работают на основе высоких стандартов качества и безопасности, чтобы обеспечить прочность и долговечность обновленных фасадов. Они используют современные материалы и технологии, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа в поселке Донское Волновахского района восстанавливают и готовят к отопительному сезону более 50 жилых домов. На объектах строители заменяют кровлю и проводят отделочные работы.

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