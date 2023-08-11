Ямал восстанавливает в поселке Донское Волновахского района ДНР более 50 жилых домов

Ямал восстанавливает в поселке Донское Волновахского района более 50 жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа в поселке Донское Волновахского района восстанавливают и готовят к отопительному сезону более 50 жилых домов. На объектах строители заменяют кровлю и проводят отделочные работы. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Восстанавливаем и готовим к отопительному сезону поврежденное жилье для населения пгт Донское Волновахского района. В работе 59 жилых домов. Основной перечень работ наших строителей: замена кровли; замена поврежденных дверей и окон; отделочные работы, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что регион-шеф занимается восстановлением поврежденных элементов зданий, а также реконструкцией инженерных систем. В многоквартирных домах капитальный ремонт не проводился с 70-80-х годов прошлого века.

Напомним, что Ямал восстанавливает двухэтажный дом в селе Свободное Волновахского района. Строители регион-шефа смонтировали новую электропроводку, а также приступили к кровельным работам.

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