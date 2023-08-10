Специалисты из Челябинской области восстановят в Ясиноватой несколько социальных объектов

Челябинская область продолжает восстановление социальных объектов в Ясиноватой (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регион-шеф продолжает проводить капитальный ремонт социально значимых объектов в городе. Специалисты из Челябинской области занимаются ремонтом детского сада, поликлиники и дорог на нескольких улицах. Выполнение работ проверил заместитель губернатора Челябинской области по вопросам взаимодействия с новыми территориями России Александр Лазарев.

- Работы ведутся в плановом режиме, но губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача до 24 августа все их закончить и нанести разметку. Я уверен, что мы выполним работу, и жители Ясиноватой по достоинству оценят то качество работ, которые идут сейчас в их родном городе, - отметил замгубернатора Челябинской области.

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко и заместитель губернатора Челябинской области проверили, как идут восстановительные работы на дорогах нескольких улиц. До конца 2023 года специалисты из шеф-региона отремонтируют десять километров дорожного полотна.

Напомним, что Челябинская область в этом году направила 400 миллионов рублей на восстановление подшефной Ясиноватой в ДНР. Более 60% денежных средств пойдут на ремонт дорожной инфраструктуры в городе.

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