В ДНР регион-шефы отремонтировали более 75% внутригородских дорог, запланированных на 2023 год

Регионами-шефами в городах Республики уже отремонтировано свыше 75% внутригородских дорог. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике регион-шефы отремонтировали более 75% внутригородских дорог, запланированных на 2023 год. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- Специалистами от Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ленинградской, Нижнегородской и Свердловской областей, Республики Саха в их подшефных городах выполнено уже от 80% до 119% от запланированных на текущий год мероприятий по ремонту улично-дорожной сети, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что регион-шефы городов Донецка, Ясиноватой. Волновахи и Старобешевского района показывают высокие темпы ремонта дорожного покрытия. Это порядка 40-60% выполненных работ от запланированных на 2023 год. Всего специалисты планируют отремонтировать более 200 километров муниципальных дорог в Республике.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года. Восстанавливаться и ремонтироваться будут также улицы городов и дороги внутри городских кварталов.

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