35 миллиардов рублей выделят на ремонт дорог в ДНР в 2023 году

В ДНР в этом году на ремонт дорог выделят 35 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Донецкой Народной Республике на ремонт дорог планируют выделить 35 миллиардов рублей. Аналогичный объем средств в правительстве ДНР планируют выделить и в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС Председатель Правительства региона Евгений Солнцев.

- У нас работает ГК «Автодор» уже два года, в прошлом году они сделали 200 километров дорог, в этом 327. И у нас еще на дорогах планируется ремонт от «Росавтодора», они на обслуживании и на ремонте, они еще не приступили к работам, сейчас постановление находится на подписи по финансированию. Работы еще выполняют регионы-шефы по тем городам, за которыми они закреплены. По объемам финансирования - порядка 35 миллиарда рублей на этот год. На следующий год то же самое, может чуть больше, - сказал Солнцев.

Напомним, что регионы-шефы России помогает восстанавливать дороги в Донецкой Народной Республики. В 2023 году в регионе восстановят порядка 203,16 километров дорог в 18 населенных пунктах и районах. Ремонт проведут в ходе реализации специального инфраструктурного проекта. Работы уже начались в Донецке, Дебальцево, Макеевке, Мариуполе и других городах региона.

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