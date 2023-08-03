В ДНР отремонтируют две тысячи километров дорог до 2027 года

В ДНР намерены отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать две тысячи километров дорог до 2027 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- За прошлый год мы смогли отремонтировать 300 км дорог. По нашим планам до 2027 года предполагаем, что мы приведем в надлежащее состояние более 2 тысяч километров, - заявил Пушилин, выступая на Первой региональной конференции «Единой России».

Он добавил, что восстанавливаться и ремонтироваться будут также улицы городов и дороги внутри городских кварталов.

Напомним, что в 2023 году в Донецкой Народной Республике на ремонт дорог выделили 35 миллиардов рублей. Аналогичный объем средств в правительстве ДНР планируют выделить и в 2024 году.

Кроме того, в Донецкой Народной Республики организовали новые автобусные рейсы в Таганрог. Они отправляются из донецкой автостанции «Южный» ежедневно.

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