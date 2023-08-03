Восстановлением ДНР занимаются более 30 тысяч специалистов из разных регионов России

Восстановлением ДНР занимаются более 30 тысяч специалистов (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восстановлением Донецкой Народной Республики занимаются более 30 тысяч специалистов и три тысячи спецтехники. На данный момент шеф-регионы в преддверии начала учебного года бросили все силы на ремонт объектов образования. Об этом сообщает первый заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Юлия Мерваезова.

- В преддверии начала учебного года все силы шеф-регионов брошены на то, чтобы восстановить объекты образования. Специалисты ведут ремонтные работы в 65 школах Республики, при этом восстановление завершено на 29 объектах. Также Президентом России поставлена задача максимально облегчить получение государственных услуг для жителей Республики. Для этого по всей территории ДНР шеф-регионы ведут капитальные ремонты помещений многофункциональных центров, – рассказала Мерваезова.

Она добавила, что сейчас вместе с шеф-регионами и Минстроем Российской Федерации прорабатываются планы работ на 2024 год.

Напомним, что за первую половину 2023 года в эксплуатацию сданы семь культурных объектов Донецка, Мариуполя, Волновахского и Новоазоского районов.

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