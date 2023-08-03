За первую половину 2023 года в эксплуатацию сданы семь культурных объектов в ДНР

В ДНР в эксплуатацию сданы семь культурных объектов. Фото: t.me/tolstykina_dnr

В ДНР каждый день продолжаются строительные и ремонтно-восстановительные работы. За первую половину 2023 года в эксплуатацию сданы семь культурных объектов. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- В этом году уже полностью восстановлены две школы искусств и три дворца культуры. Всего же за первое полугодие были сданы в эксплуатацию семь культурных объектов Донецка, Мариуполя, Волновахского и Новоазоского районов, - написала Толстыкина в телеграм-канале.

Она отметила, что на данный момент еще в 13 учреждениях продолжаются восстановительные работы, которыми занимаются шеф-регионы.

- Искренне благодарю строительные бригады Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Саха, Приморского края, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Центр развития Донбасса за проводимую работу, - добавила Лариса Толстыкина.

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