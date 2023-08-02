Ямал восстанавливает школу в селе Рыбинское Волновахского района ДНР

Школа в селе Рыбинское скоро сможет принять учеников. Фото: Администрация Волновахского района

К началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в селе Рыбинское Волновахского района. В сентябре ребята смогут получать знания в отремонтированных классах с новым оборудованием. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Специалисты выполнили ремонт мягкой кровли, замену окон, внутреннюю и наружную замену системы отопления. Отремонтирован пищеблок, санузлы, актовый зал, а также спортивный зал. В мастерских полностью заменили пол, отремонтировали потолок и покрасили стены. Произведен ремонт лестничных маршей и 1 класса, обновили фасад крыльца, - отметили в администрации.

Напомним, что еще одну школу к началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить в Хлебодаровке Волновахского района. Сейчас регион-шеф выполняет демонтаж поврежденных участков внутренней отделки здания, заменяют систему теплоснабжения, кровлю и двери.

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