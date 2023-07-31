Специалисты из Ямала восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР

Ямал обновляет еще одну школу в Волновахском районе ДНР. Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

К началу учебного года специалисты из Ямала планируют восстановить школу в Хлебодаровке Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Школу в Хлебодаровке на 350 учащихся площадью 2 865 квадратных метров отремонтируют к началу учебного года. Она станет пятой в перечне образовательных учреждений, которые округ приводит в порядок в текущем году. В ней фактически учатся 165 детей. 1 сентября ученики пойдут в обновленные классы, - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты из Ямала приступили к работам на прошлой неделе. На данный момент строители выполняют демонтаж поврежденных участков внутренней отделки здания. Также заменяют систему теплоснабжения, кровлю и двери.

В планах - привести в порядок цоколь здания и входные группы, благоустроить территорию вокруг школы, а также подготовить объект к отопительному сезону. В образовательном учреждении обновят спортивный зал, медицинский кабинет и кабинеты информатики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ямал восстанавливает многоквартирные дома в селе Кировское Волновахского района ДНР

В селе Кировское Волновахского района в домах Ямальские специалисты произвели демонтаж окон, дверей и кровли (подробнее)