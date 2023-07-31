Ямал восстанавливает многоквартирные дома в селе Кировское Волновахского района ДНР

Ямал восстанавливает многоквартирные дома Волновахского района (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Ямала восстанавливают многоквартирные дома в селе Кировское Волновахского района. Регион-шеф на данный момент проводит отделочные работы в подъездах. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Ремонтные работы выполняются в домах по улице Володарского и улице Молодежной. Специалисты произвели демонтаж окон, дверей и кровли. Сейчас ведутся отделочные работы в подъездах, - отмечают в администрации.

Напомним, что самарские строители продолжают ремонт в двух общеобразовательных школах Снежного. 1 сентября школы №1 и №15 уже примут учеников. Специалисты региона-шефа спешат закончить ремонтные работы в образовательных учреждениях.

Кроме того, в Макеевке поврежденные 4 июля дома и объекты обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины восстановят до октября 2023 года. Работы ведутся на 33 объектах.

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