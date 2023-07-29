В Макеевке поврежденные 4 июля дома обстрелом ВСУ восстановят до октября 2023 года

В Макеевке поврежденные 4 июля дома восстановят до октября 2023 года. Фото: ДАН

В Макеевке поврежденные 4 июля дома и объекты обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины восстановят до октября 2023 года. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Николай Циганов.

- Основные повреждения на объектах - кровля и остекление. На сегодняшний день у нас на выходе порядка 200 строителей. Работы ведутся на 33-х объектах. На данный момент ведется закупка необходимого стройматериала, до конца месяца в работу планируем взять все объекты. Все восстановительные работы мы обязаны завершить до октября, - отметил министр.

Николай Циганов, что строители круглосуточно восстанавливают дома в Макеевке, которые были повреждены обстрелом со стороны украинских боевиков.

Напомним, что за 28 июля вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще восемь получили ранения, в том числе в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения.

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