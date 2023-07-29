За час ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд из артиллерии калибром 155 мм (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Примерно с 07:55 вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд из натовской артиллерии калибром 155 миллиметров. Украинские боевики ввели огонь из районов населенных пунктов Яснобродовка, Орловка и Семеновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:55 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 08:00 украинские боевики открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, выпустив три снаряда из артиллерии. Примерно с 08:05 по 08:40 вооруженные формирования Украины продолжили обстрел Донецка. За это время противник выпустил по городу 15 снарядов калибром 155 мм. Под огонь украинских боевиков попали Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.

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