За сутки ВСУ убили одного жителя ДНР, еще восемь получили ранения

За сутки СЦКК ДНР зафиксировали 59 фактов ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошлые сутки вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще восемь получили ранения, в том числе в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения, в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР зафиксировали 59 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район, Старомихайловка и Шахтерск.

- Повреждены 22 жилых домостроения в Петровском, Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейском районе Макеевки, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры, - сообщили военные эксперты.

Кроме того, украинские боевики выпустили по Республике 226 единиц различных боеприпасов за 24 часа.

- На Донецком направлении противник совершил 53 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. На шахтерском 1 обстрел из ударных БПЛА. Выпустив 226 единиц различных боеприпасов, - добавили в СЦКК ДНР.

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