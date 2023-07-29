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НовостиПолитика29 июля 2023 5:25

За сутки ВСУ убили одного жителя ДНР, еще восемь получили ранения

Украинские боевики выпустили по Республике 226 единиц различных боеприпасов за 24 часа
Владислав ГУЩИН
За сутки СЦКК ДНР зафиксировали 59 фактов ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото)

За сутки СЦКК ДНР зафиксировали 59 фактов ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошлые сутки вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще восемь получили ранения, в том числе в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения, в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР зафиксировали 59 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район, Старомихайловка и Шахтерск.

- Повреждены 22 жилых домостроения в Петровском, Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейском районе Макеевки, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры, - сообщили военные эксперты.

Кроме того, украинские боевики выпустили по Республике 226 единиц различных боеприпасов за 24 часа.

- На Донецком направлении противник совершил 53 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. На шахтерском 1 обстрел из ударных БПЛА. Выпустив 226 единиц различных боеприпасов, - добавили в СЦКК ДНР.

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