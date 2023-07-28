Денис Пушилин заявил, что за 28 июля в результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб один человек, еще восемь получили ранения

В результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб один человек, еще восемь получили ранения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за 28 июля в Донецке погиб один человек, еще восемь получили ранения.

- Сегодня противник массированно обстреливал Донецк. Под огнем оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы столицы Республики. Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребенок, девочка 2014 года рождения, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал в телеграм канале Денис Пушилин.

Он отметил, что по территории ДНР украинские боевики выпустили более 200 снарядов. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм и ствольная артиллерия калибром 155 мм. Также в Донецке и Макеевке повреждены 15 жилых домов, семь объектов инфраструктуры, одна школа. Обесточены 34 трансформаторных подстанции, без электричества остались 4500 абонентов Куйбышевского и Киевского районов.

- Кроме того, сегодня ночью вражеский беспилотник атаковал нефтебазу в Шахтерске, в результате чего возник пожар. БПЛА самолетного типа был собран на Украине из иностранных комплектующих и начинен примерно тремя килограммами взрывчатого вещества, - добавил врио Главы ДНР.

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