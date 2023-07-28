В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка ранены два человека

Пострадавшие госпитализированы Фото: Олег Укладов

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка ранения получили двое мирных граждан. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела украинскими нацистами площади имени Дзержинского ранения получили двое мирных граждан – мужчины 1983 и 2003 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее Алексей Кулмезин сообщил, что ВСУ обстреляли центр Донецка. Под огонь украинских боевиков попал район площади Дзержинского Ворошиловского района. Он отметил, что в зону обстрела попала крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр.

Кроме того, по данным СЦКК ДНР, примерно в 18:05 по Донецку украинские боевики выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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