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НовостиПолитика28 июля 2023 16:04

ВСУ обстреляли центр Донецка

Под огонь украинских боевиков попал Ворошиловский район Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка (архивное фото)

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка. Под огонь украинских боевиков попал район площади Дзержинского Ворошиловского района. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на данный момент уточняется.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР, примерно в 18:05 по Донецку украинские боевики выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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