ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка. Под огонь украинских боевиков попал район площади Дзержинского Ворошиловского района. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские фашисты продолжают обстрел мирных кварталов нашего города. Под вражеский огонь попал район площади Дзержинского (Ворошиловский район), где постоянно множество людей. В зоне обстрела - крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на данный момент уточняется.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР, примерно в 18:05 по Донецку украинские боевики выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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