В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка один человек погиб, еще трое получили ранения

В Киевском районе Донецка один человек погиб и трое раненых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. По данным главы города Донецка Алексея Кулемзина в Киевском районе Донецка один человек погиб, еще трое получили ранения.

- Украинские нелюди продолжают терроризировать мирных жителей нашего города. В результате обстрела Киевского района по улице Неделина погиб мужчина 1953 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что по улице Чапаева ранена женщина 1968 года рождения. Также по улице Киселева ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения.

Напомним, ранее глава Донецка сообщил, что при обстреле Киевского района повреждено остекление в многоквартирных домах по улице Буслаева, в здании котельной по улице Чапаева. Также в здании школы № 117 повреждены двери, фасад, стена, остекление.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год ВСУ выпустили по ДНР восемь тысяч запрещенных мин «Лепесток»

В результате подрыва на ПФМ-1 «Лепесток» за год в ДНР погибли три человека, 124 — получили ранения (подробнее)