За год ВСУ выпустили по ДНР восемь тысяч запрещенных мин «Лепесток»

Запрещенные мины находят в Донецке, Ясиноватой, Макеевке и других городах ДНР. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за год выпустили по Донецкой Народной Республике не менее 25 ракет кассетного типа 9M27K. Каждая из них была начинена запрещенными Оттавской конвенцией 1997 года противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток». Всего под ноги мирным жителям было высыпано порядка восьми тысяч мин, едва различимых в траве. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Враг буквально под ноги мирным жителям высыпал восемь тысяч трудно заметных мин на территории шести районов Донецка, Ясиноватского района, Горловки, двух районов Макеевки и Волновахского района. В течение года СЦКК ДНР задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11 детей, от подрыва на ПФМ «Лепесток», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее мины «Лепесток» обнаружили в Петровском районе Донецка на улице Корганова. Разминированием ВОП занимаются саперы МЧС ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ ранили девять жителей ДНР, в том числе двоих детей

Украинские боевики выпустили по Республике 189 боеприпасов за 24 часа (подробнее)