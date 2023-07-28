Обстрелом ВСУ в Киевском районе Донецка повреждены дома, школа и котельная

ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома, школа и котельная. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин.

— При обстреле Киевского района повреждено остекление в многоквартирных домах по улице Буслаева, в здании котельной по улице Чапаева. Также в здании школы № 117 повреждены двери, фасад, стена, остекление, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по района 22 артиллерийских снаряда за час. ВСУ открыли огонь по Донецку со своих позиций в Орловке и Нетайлово.

Тем временем в Петровском районе Донецка пострадал мирный житель 1957 года рождения.

Всего за сутки по Республике было выпущено 189 различных боеприпасов. Боевики открыли огонь по Донецку, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району. В результате украинской агрессии ранения получили девять человек, в том числе двое детей.

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